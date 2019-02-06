Kartal'da çöken binanın enkazından yaralılar çıkarılıyor

Uğur CAN - Anıl UÇAN - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 kişinin çıkarıldığı binadan saatler sonra bir kadın daha yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

(FOTOĞRAF)

