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Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 19:25 | Son Güncelleme

KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı.

Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı gerçekleştiriliyor.

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Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor (1)Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor (1)
Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor (1)Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı yıkılıyor (1)
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