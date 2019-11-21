Kartal'da çöken binaya ilişkin 39 belediye görevlisi hakkında soruşturma

Bu kapsamda, binanın ruhsatının alındığı 1992 yılından, çöktüğü 6 Şubat 2019 tarihine kadar belediyede görev yapan İmar Müdürlüğünde görevli müdürler ile mıntıka mühendislerinden oluşan toplam 39 şüpheliden 30'unun ifadesini alındı.

Hakkında soruşturma yürütülen şüpheli sayısı 39'a yükselirken, savcılık bu şüphelilerin ifadelerinin alınması için davetiye gönderdi.

Soruşturma kapsamında savcılığın, hakkında soruşturma izni verilmeyen şüphelilere yönelik İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Daha önce 16 kişi hakkında verilen soruşturma izni sonrasında, 23 belediye görevlisi hakkında daha soruşturma izni verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanının çökmesine ilişkin, binaya yapılan kaçak katlar hakkında yapı denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kartal Belediyesi çalışanları hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Şüphelilerin ifadelerinde, Yeşilyurt Apartmanı'yla ilgili görev yaptıkları dönemde bir müracaat ve şikayet yapılmadığını, bu nedenle binayla ilgili işlem yapmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

- Soruşturmanın geçmişi

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanının 6 Şubat saat 16.00 sıralarında çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı kurtarılmıştı.

Olayın ardından binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 kişi hakkında açılan bu davanın ardından, binaya yapılan kaçak katlara ilişkin yapı denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kartal Belediyesi çalışanları hakkında ayrı bir soruşturma yürüttüğü ortaya çıkmıştı.