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Kartal'da çökme riski olan "Nuri Bey Apartmanı" tahliye ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen Nuri Bey Apartmanı'nın tahliyesine başlandı.

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen Nuri Bey Apartmanı'nın tahliyesine başlandı.
Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 6 Şubat günü çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olduğu tespit edilerek hakkında tahliye ve yıkım kararı verilen apartmanlarda çalışmalar sürüyor. Yıkımı dün tamamlanan Yunus Apartmanı'nın ardından bu sabah yine Sema Sokak üzerinde bulunan Nuri Bey Apartmanı'ndaki vatandaşlar evlerini nakliye vinci yardımıyla tahliye etmeye başladı. Tüm dairelerin tahliyesinin ardından binanın yıkımına başlanacak.

"CANA GELMESİN, MALA GELSİN"
Oturduğu daireyi boşaltanlardan biri olan Yaşar Ayaz, "Bizden biri şikayetçi oldu. Direk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiler ve incelediler. Bunların sonucunda oturulamaz kararı verdiler. Bizim için de iyi oldu, sağlığımız açısından da iyi. Cana gelmesin mala gelsin. Sağolsun devlet de bu anlamda yardımcı oluyor. Dairelerimizi tahliye ediyoruz. Diğer komşularımız da yavaş yavaş tahliye edecek" dedi.

"DEVLETİMİZ YARDIM YAPACAK"
Ayaz, “Bütün eşyalarımızı alabiliyoruz. Alamayanlar vardı biliyorsunuz. Bize müsaade ettiler ve eşyalarımızı alabildik. Saate böldüler daireleri 3'er saat arayla boşaltıyoruz. Devletimiz yardım da yapacak sağolsunlar. Yardım yaptılar zaten, daha da yapacaklar. Bize taşınma parası ve aylık bin 500 lira kira yardımı yapacaklar. Bize eşya yardımı olmayacak, çünkü eşyalarımızı alıyoruz.

(FOTOĞRAF)

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