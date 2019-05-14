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Kartal'da çökmenin ardından kısa sürede şaşırtan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

KARTAL'da Yeşilyurt apartmanın çökmesinin ardından yıkılan binaların yerine kısa sürede yenileri yükselmeye başladı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da Yeşilyurt apartmanın çökmesinin ardından yıkılan binaların yerine kısa sürede yenileri yükselmeye başladı. Kartal Sema Sokak'ta bulunan 8 katlı Yeşilyurt apartmanının 6 Şubat'ta çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesinin ardından çevredeki riskli 8 binada yıkılmıştı. Yıkılan binaların yerine yenileri yükselmeye başladı. Binaların yapımında kısa süre büyük aşama kaydedildi. Sema Sokak'taki son durum havadan fotoğraflandı.

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