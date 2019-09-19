HABER

Kartal'da, dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesince organize edilen etkinlikte, deniz dibinde temizlik yapıldı - Dalgıçlar, su altından araba lastiği, cam şişe, sandalye gibi kilolarca farklı atık çıkardı

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İST Marina AVM ve JCI Avrasya işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, çevreci dalgıçlardan oluşan ekip, Kartal sahilinde deniz dibinde temizlik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Su yoksa hayat yok" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Kartal Sahili Atalar mevkiinde ki etkinlikte dalgıçlar deniz dibinden atıkları çıkardı.

Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tozkoparan ve Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal’daki muhtarlar ve birim müdürlerinin yanı sıra Kartal’daki ilkokul öğrencileri katıldı.

Deneyimli dalgıçlardan oluşan bir ekip, yaklaşık 1 saat boyunca su altından araba lastiği, cam şişe, sandalye gibi kilolarca farklı atık çıkardı.

Çıkartılan atıklar, çevre bilinci oluşturması amacıyla bir süre sergilendikten sonra Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce geri dönüşüme dahil edilmesi amacıyla ayrıştırıldı. Atıkların arasından çıkan denizyıldızı, denizkestanesi, yengeç ve yavru balık gibi canlılar ise yaşamlarını sürdürebilmeleri için tekrar denize bırakıldı.

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
GÜNCELLEME - Zanlıdan "Hayatımı polis memuruna borçluyum" itirafıGÜNCELLEME - Zanlıdan "Hayatımı polis memuruna borçluyum" itirafı
Baraj gölünde 40 kiloluk yayın balığı yakaladıBaraj gölünde 40 kiloluk yayın balığı yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz kartal belediyesi tekizlik

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş bankaya koştu

Vatandaş bankaya koştu

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP önünde eylem yapan annelere destek

Şehit Eren Bülbül’ün annesinden o annelere destek

Son dakika: İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nin de içerisinde bulunduğu alanda yangın!

Nükleer Araştırma Merkezi risk altında

Son dakika: Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması: Türkiye için tehlike yaratmayacak

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Son dakika: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem!

Son dakika: Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, FETÖ üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis

Ahmet Toker'in cezası belli oldu

İBB'den Uzunçayır metrobüs durağındaki mescide ilişkin açıklama

Metrobüs durağındaki mescit kapatıldı mı? İBB'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.