Kartal'da, dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaptı

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İST Marina AVM ve JCI Avrasya işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, çevreci dalgıçlardan oluşan ekip, Kartal sahilinde deniz dibinde temizlik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Su yoksa hayat yok" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Kartal Sahili Atalar mevkiinde ki etkinlikte dalgıçlar deniz dibinden atıkları çıkardı.

Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tozkoparan ve Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal’daki muhtarlar ve birim müdürlerinin yanı sıra Kartal’daki ilkokul öğrencileri katıldı.

Deneyimli dalgıçlardan oluşan bir ekip, yaklaşık 1 saat boyunca su altından araba lastiği, cam şişe, sandalye gibi kilolarca farklı atık çıkardı.

Çıkartılan atıklar, çevre bilinci oluşturması amacıyla bir süre sergilendikten sonra Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce geri dönüşüme dahil edilmesi amacıyla ayrıştırıldı. Atıkların arasından çıkan denizyıldızı, denizkestanesi, yengeç ve yavru balık gibi canlılar ise yaşamlarını sürdürebilmeleri için tekrar denize bırakıldı.

