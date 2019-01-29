Kartal’da denizden kadın cesedi çıktı

Kartal sahilde tekne sahipleri denizde bir kadın cesedi buldu. Kadın cesedini denizden çıkarmak için deniz polisinin çalışmaları devam ediyor.
Kartal Dragos Sahili’nde saat 15.00 sıralarında teknelerin bağlı olduğu marina bölgesinde vatandaşlar denizde bir kadın cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cesedi denizden çıkarma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Canlı yayında flaş Sarıgül iddiası! 'Tarih belli oldu' deyip...
'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!
Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...
Maduro'dan zehir zemberek sözler!
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum