KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)
Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmalarının ardından başlayan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında hiçbir vatandaşın kalmadığından emin olunduktan sonra başlanan çalışmalar sabah saatlerinde devam etti. İş makineleri yardımı ile enkazı kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları taşınıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Enkaz alanı
-Ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detaylar
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