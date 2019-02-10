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KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:56 | Son Güncelleme

  İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından binanın bulunduğu bölge havadan görüntülendi. İtfaiye merdiveniyle çıkılarak yan binaların en üst katında incelemelerde bulunuldu.

Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler

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