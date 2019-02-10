 KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ 

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından binanın bulunduğu bölge havadan görüntülendi. Enkazın yanındaki boşaltılan Yunus Apartmanının en üst katında değerli eşyaları olduğunu söyleyen vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile yukarı çıkarıldı. Değerli eşyalarını alan vatandaşlar aşağıya indirildi.

Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği binanın zemin etüdü yapılmaya başlandı. Vinç olay yerinden götürüldü.

Ek görüntüler

////////////////

-Vincin kaldırılması

-Detay görüntüler

Görüntü dökümü:

-----------------

-Havadan görüntüler

