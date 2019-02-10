Kartal'da enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi (2)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) KARTAL'da 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından binanın bulunduğu bölge havadan fotoğraflandı. İtfaiye merdiveniyle çıkılarak yan binaların en üst katında da incelemelerde bulunuldu.



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