Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci gününü geride bıraktı. Arama kurtarma ekipleri binanın ikinci ve üçüncü katına kadar ulaştı. Çalışmalarda zaman zaman iş makineleri durdurularak enkazdaki kurtarma çalışmaları için dinleme yapılıyor.
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