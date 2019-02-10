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Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:55 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği olay yerinde incelemelerde bulundu - Bakan Kurum, çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafında yer alan ve risk nedeniyle boşaltılan apartmanların yöneticileri ve sakinleriyle toplantı düzenleyecek - Yeşilyurt Apartmanı'nın zemin etüdünün tamamlanmasının ardından, bitişiğinde yer alan ve risk taşıyan Yunus Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkili savcı, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde incelemelerde bulundu.

Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği binanın zemin etüdü yapılmaya başlandı.

Yeşilyurt Apartmanı'nın zemin etüdünün tamamlanmasının ardından, bitişiğinde yer alan ve risk taşıyan Yunus Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirilecek.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılacak.

Bakan Kurum daha sonra mahalledeki bir düğün salonunda, Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafında yer alan ve risk nedeniyle boşaltılan apartmanların yöneticileri ve sakinleriyle bir toplantı düzenleyecek.

- Olay

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı. Çökmenin ardından çevredeki 7 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan 14 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırılmış, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

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