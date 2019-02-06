KARTAL'DA ENKAZDA KÖPEKLİ ARAMA

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA
Kartal'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Enkazda yapılan aramalar
-Enkaz kaldırma çalışmaları
-Hassas burunlu köpeğin çalışmalara katılması
-Genel ve detaylar
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