HABER

KARTAL'DA ENKAZDA KÖPEKLİ ARAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 19:17 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA Kartal'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA
Kartal'da çöken binanın enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara hassas burunlu arama kurtarma köpekleri de katılıyor.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Enkazda yapılan aramalar
-Enkaz kaldırma çalışmaları
-Hassas burunlu köpeğin çalışmalara katılması
-Genel ve detaylar

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Komşu kadın: Kıyamet koparcasına ses, gürültü vardıKomşu kadın: Kıyamet koparcasına ses, gürültü vardı
Kartal'da arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi Kartal'da arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış

Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet'in davasında sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi

Şule Çet davasının ilk duruşması sona erdi

Osmaniye'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü kurtarıldı

Soğukkanlılığı pes dedirtti! Ölümle burun buruna geldi!

Kartal'da 8 katlı bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada

Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Annesiz, babasız yaşam savaşı! Penceresiz evde yardım bekliyorlar

Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.