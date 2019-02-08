KARTAL'DA ENKAZDAN 16 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILDI (aktüel) 2

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi.
- 16 yaşındaki genç, 45 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA
Kartal'da 16 yaşındaki bir genç 45 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Kartal'da çöken binanın enkazından saat 12.00 sıralarında bir gencin sesi duyuldu. Ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. 45'inci saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. 16 yaşındaki bir genç enkazdan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanında izledi. Soylu, çalışmaları izlerken telefonla görüştü. Enkazdan kurtarılan genç, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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