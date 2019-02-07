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Kartal’da enkazdan sağ çıkarılan kadının ekipleri duygulandıran sorusu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kartal’da dün gece enkazdan çıkarılan kadının sözleri yürekleri dağladı.

Kartal’da enkazdan sağ çıkarılan kadının ekipleri duygulandıran sorusu

Kartal’da dün gece enkazdan çıkarılan kadının sözleri yürekleri dağladı. Enkaz altında kalan kadın sağ salim çıkarıldıktan sonra " Havva yaşıyor mu" diye seslenince duygusal anlar yaşandı. Güzel haber ise bugün Havva Tekgöz’ün kurtarılması ile geldi.
Kartal’da dün gece arama kurtarma ekipleri isminin Nazan Tekgöz olduğu öğrenilen kadını saatler sonra göçükten çıkardı. Göçükten sağ salim çıkarılan kadının ilk sözleri ise kızı Havva’yı sormak oldu. "Havva yaşıyor mu?" diyen kadın yürekleri dağlarken, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan küçük Havva’dan da bugün sevindirici haber geldi. Havva Tekgöz yaklaşık 20 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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