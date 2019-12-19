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Kartal’da eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

Sivas’ta eşinden kaçarak Kartal’daki dedesinin evine yerleşen ve boşanma aşamasında olan Süheyla K.

Kartal’da eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Sivas’ta eşinden kaçarak Kartal’daki dedesinin evine yerleşen ve boşanma aşamasında olan Süheyla K. (20) eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Tedavisi süren genç kadının hayati tehlikesi devam ederken, cani koca M. K. polis tarafından yakalandı.
İddiaya göre Sivas’ta yaşayan 20 yaşındaki Süheyla K. eşinin şiddetinden kaçıp Kartal’daki dedesinin evine yerleşti. Boşanma aşamasında olan eşi M. K.(26) da genç kadının peşinden geldi. Yakacık Çarşı Mahallesinde yaşanan olayda, cani koca M. K. eşi Süheyla K.’yı defalarca bıçakladı. Eşi tarafından 20’den fazla kez bıçaklanan genç kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden yaya olarak kaçan cani koca ise Pendik’te polis tarafından yakalandı.

Kartal’da eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı

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