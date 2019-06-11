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Kartal’da fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 09:10 | Son Güncelleme

Kartal’da bir düğme fabrikasının havalandırma bacasında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde bulunan bir düğme fabrikasının havalandırma bacasında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kartal’da bir düğme fabrikasının havalandırma bacasında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.
Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde bulunan bir düğme fabrikasının havalandırma bacasında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının hemen ardından yeni mesaiye başlayan işçiler, fabrikadan tahliye edildi. Yangına ise Kartal itfaiyesi ile Pendik itfaiyesine bağlı ekipler kısa sürede müdahale etti. Alevler fabrikanın diğer kısımlarına sıçramadan söndürülürken, fabrika işçileri de söndürme çalışmalarını izledi. İşçiler, “Biz yeni mesaiye başlamıştık. Havalandırmadan bir ses geldi. Ondan sonra da yangın çıktı. Ama önemli bir şey yok” dedi.
Yangın sırasında küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

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