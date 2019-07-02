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Kartal'da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

Ahşap izolasyon malzemesi üreten fabrikanın makine dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kartal'da ahşap izolasyon malzemesi üreten fabrikanın makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi Seddülbahir Caddesi'ndeki fabrikanın makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada ahşap malzeme kullanılması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Kartal ve Pendik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken fabrikada hasar meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika yangını Kartal

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