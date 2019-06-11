HABER

Kartal'da fabrikada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 09:21 | Son Güncelleme

KARTAL'da düğme üretimi yapan fabrikanın havalandırma sisteminde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kartal'da fabrikada yangın

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) KARTAL'da düğme üretimi yapan fabrikanın havalandırma sisteminde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay saat 08.00 sıralarında Topselvi Mahallesi, Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plastik düğme üretimi yapan fabrikanın havalandırma sisteminde yangın çıktı. İşyeri çalışanları tarafından çağrılan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken fabrika çalışanları tahliye edildi. Bir işçi yapılan röportajda "Yangın havalandırmadan çıktı. Hepimiz aşağıya koştuk. Burası düğme fabrikası. Yangından etkilenen herhangi biri yok herkes işe yeni geliyordu" dedi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

Kartal'da fabrikada yangınKartal'da fabrikada yangınKartal'da fabrikada yangınKartal'da fabrikada yangın

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Samsun’da otomobil takla attı: 1 yaralıSamsun’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Bacadan girdiler 72 bin 500 doların olduğu kasayı patlattılarBacadan girdiler 72 bin 500 doların olduğu kasayı patlattılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.