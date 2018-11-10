- KARTAL'DA FABRİKADA YANGINI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kartal'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Yangından görüntülenr

