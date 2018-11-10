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Kartal'da fabrikada yangını (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA Kartal'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Kartal'da fabrikada yangını (1)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Kartal'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Kartal'da fabrikada yangını (1)Kartal'da fabrikada yangını (1)Kartal'da fabrikada yangını (1)Kartal'da fabrikada yangını (1)

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