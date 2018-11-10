Kartal'da fabrikada yangını (1)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

Kartal'da bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale devam ediyor.

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