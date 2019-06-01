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Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 22:14 | Son Güncelleme

KARTAL'da motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 19.30 sıralarında Yakacık Mahallesi, Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kıymet Gökten isimli kadın caddede bulunan fırının önünde beklerken, motosikletle gelen kasklı 2 kişi fırına yanaştı. Bir süre sonra motosikletten inen şüphelilerden biri Gökten'in ayağına 2 el ateş açtı. Gökten korku ile fırına koşarken, kasklı şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökten ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kurşunların kadının ayağını sıyırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de saldırının yaşandığı alanı şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın fırının önünde beklerken, motosikletle2 kişi geliyor. Fırının önünde duran şüpheliler bir süre bekliyor. Motosikletten inen şüphelilerden biri elindeki silahla kadının ayaklarına 2 kez ateş ediyor. Kadın fırına kaçmaya çalışırken, şüpheliler motosiklete hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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