Kartal'da gecekondu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Çağrı ÇALIŞKAN/iSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Namzet sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın söndürüldü ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Sobadan çıkmış olabileceği üzerinde durulan yangınla ilgili olarak bir mahalle sakini, "Tam olarak bilmiyoruz da bacadan çıktı yangın. Komple yandı. Biz de çatıdan müdahale ettik. Ama ancak bu kadar. Herkesi dışarı çıkardık." dedi.
(FOTOĞRAF)
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