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Kartal'da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 500 fidan toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:45 | Son Güncelleme

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki etkinlik, anaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da, "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 500 fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye genelinde saat 11.11'de 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşacağı "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde Anadolu Adalet Sarayı Anaokulunun bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy, buradaki konuşmasında, programın, gelecek nesillerin çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil bir Türkiye ortamının sağlanmasını amaçladığını söyledi.

Etkinliğe ilişkin sloganın "Bugün fidan, yarın nefestir" olduğunu belirten Aksoy, "Bu kampanya inşallah başarılı olur. Gelecek nesillerimiz yeşil bir Türkiye ortamında yaşarlar." dedi.

Programda daha sonra Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcıvekilleri Ömer Kurtuluş Aksoy, İsmail Değirmenci, İhsan Kamil Akçadırcı ve Ramazan Öksüz anaokulu öğrencileriyle fidan dikti.

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Anahtar Kelimeler:
"Geleceğe Nefes" kampanyası Anadolu Adalet Sarayı

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