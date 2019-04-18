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KARTAL'DA GEMİDE ÇIKAN YANGINI MÜRETTEBATI SÖNDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 20:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kartal sahili açıklarındaki bir kuru yük gemisinde çıkan yangın, daha fazla büyümeden gemi mürettebatı tarafından söndürüldü.  Yangın, saat 20.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi sahili açıklarındaki bir kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Kartal sahili açıklarındaki bir kuru yük gemisinde çıkan yangın, daha fazla büyümeden gemi mürettebatı tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi sahili açıklarındaki bir kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyet ve deniz polisi sevk edildi. Geminin bir bölümünde çıkan yangın, daha fazla büyümeden gemi mürettebatı tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen kıyı emniyet ekipleri ve deniz polisi kontrol amaçlı gemiye çıktı. Deniz polisi çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Yangın çıkan kuru yük gemisi
-Gemi etrafındaki kıyı emniyet ve sahil güvenlik
-Gemiye çıkan kıyı emniyet personeli
-Genel ve detay

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