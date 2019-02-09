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Kartal’da hayatını kaybeden Alemdar ailesi üyeleri son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 14:49 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanında hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik’te cenaze töreni düzenlendi.

Kartal’da hayatını kaybeden Alemdar ailesi üyeleri son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanında hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 üyesi için Pendik’te cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Kartal’da çöken binada hayatını kaybeden Saime, Gökay, Eslem, Mustafa, Ecrin Naz, Safiye, Erdoğan, Ayşe ve Safiye Alemdar için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler için dualar edildi ve helallik alındı.
Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Buradan çıkarmamız gereken birçok dersler var. Aslında şu anda musallada bize bir vaazda bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım, adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Temenni ediyorum ki biz bu nasihati alıp geleceğimizi de buna göre inşallah tayin ederiz" ifadelerini kullandı.
Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve cenazeye katılanlar tabutları omuzlayarak cenaze arabasına taşıdı. Cenazeler toprağa verilmek üzere Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’na götürüldü.

Kartal’da hayatını kaybeden Alemdar ailesi üyeleri son yolculuğuna uğurlandı

Kartal’da hayatını kaybeden Alemdar ailesi üyeleri son yolculuğuna uğurlandı

Kartal’da hayatını kaybeden Alemdar ailesi üyeleri son yolculuğuna uğurlandı

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