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  4. Kartal’da hukuk bürosunda 3 kişiyi öldüren zanlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi

Kartal’da hukuk bürosunda 3 kişiyi öldüren zanlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi

06.04.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlı yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.Kartal’da bir avukatlık bürosunda gerçekleşen olayda Ahmet Salih B.

Kartal’da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlı yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Kartal’da bir avukatlık bürosunda gerçekleşen olayda Ahmet Salih B. miras meselesi yüzünden akrabalarının üzerine kurşun yağdırmış, ikisi kadın 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ahmet Salih B.’nin açtığı ateş sonucu 2 kişi de ağır yaralanmıştı. Ahmet Salih B., olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken polis olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı. Ekiplerin çalışmaları sürerken Ahmet Salih B.’nin Yalova’ya kaçtığı tespit edilmiş, şahıs burada Jandarma ekiplerince yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Katil zanlısı Ahmet Salih B. Gayrettepe Asayişi Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahmet Salih B., şubeye girişinde basın mensuplarını cevapsız bıraktı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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