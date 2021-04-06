Kartal’da hukuk bürosunda 3 kişiyi öldüren zanlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi

Kartal’da bir hukuk bürosunda miras meselesi yüzünden tabancayla 3 akrabasını öldüren zanlı yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Kartal’da bir avukatlık bürosunda gerçekleşen olayda Ahmet Salih B. miras meselesi yüzünden akrabalarının üzerine kurşun yağdırmış, ikisi kadın 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ahmet Salih B.’nin açtığı ateş sonucu 2 kişi de ağır yaralanmıştı. Ahmet Salih B., olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken polis olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı. Ekiplerin çalışmaları sürerken Ahmet Salih B.’nin Yalova’ya kaçtığı tespit edilmiş, şahıs burada Jandarma ekiplerince yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Katil zanlısı Ahmet Salih B. Gayrettepe Asayişi Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahmet Salih B., şubeye girişinde basın mensuplarını cevapsız bıraktı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

