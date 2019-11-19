HABER

Kartalda iki işçinin öldüğü yangında mobilya atölyesinin iki sahibi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 22:19 | Son Güncelleme

KARTAL'da 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetmişti.

Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan işyeri sahipleri, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kartal Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan bir binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde bugün belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, hastaneye kaldırılan 2 işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çıkan yangın nedeniyle gözaltına alınan işyeri sahipleri Kaan V. ve Bayram A. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İşyeri sahipleri çıkartıldıkları mahkemece işyerinin ruhsatsız, işçilerin sigortasız ve kaçak olması, işçilerin işyerini aynı zamanda barınma yeri olarak kullanması, işverenlerin buna rızaları nedeniyle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklanmalarına karar verildi.
Şüpheli işyeri sahibi Bayram A. sorgusunda, “Yangının çıktığı işyeri Kaan ile bana aittir. 2 yıldır beraber işletiyoruz. Yangın elektrikli şofbenden çıkmış. Duş aldıktan sonra düğmesinin kapatılmaması nedeniyle çıkmış olabileceği söylendi. Burada bulunan işçilere ben çoğu kez şarteli kapatın diye ikaz etmeme rağmen kapatmadıkları için bu yangın çıkmış olabilir. 5 tane işçi vardı. 5 işçi de marangozhanede yatıp kalkmaktadırlar. Bu 5 işçinin tanesi 20 gündür bizim işyerimizde çalışıyordu. 2 tanesi de yeni gelmişti. Ölenlerden Yiğit Boz'u tanıyorum. Bu yabancı işçileri işe ben aldım. Bunların çalışma izni yoktur. Ancak çalışma izinleri için başvurduklarını bana söylediler. Ben bunlara 2 bin 200 lira maaş verecektim ve yemeklerini veriyordum. Çalışma izinlerini aldıktan sonra sigortalarını yaptıracaktım. Ancak yangının çıktığı vakit sigortaları yoktu. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Dükkanımızın üstünde 6 kat ve her katta 3 daire olacak şekildedir. Marangoz dükkanımızın üst katındaki komşulardan bize gürültü olması nedeniyle şikayetler gelmişti. Ben işyerimle alakalı ruhsat alamadım. Benim işyerim binanın sığınağı olarak gözükmektedir. Bundan dolayı ruhsat alamadım. Ancak önümüzdeki ay bu yeri boşaltacaktım. Vergi levham vardır" dedi.
Diğer işyeri sahibi Kaan V. İse “İşyerinde Bayram A. İle ortağız. Bizim ortaklığımız sadece kağıt üzerindedir. Ben bu işyerine giderim, işçi çalıştırırım. 5 tane işçi çalıştırıyorduk, 5'i de yabancı uyrukludur. Ben yangının elektrikli şofbenden çıktığını duydum. Bunu karakolda öğrendim. Bu işçiler marangozhanede yatıp kalkmaktadırlar. Yangının çıkmasından dolayı ölen kişilerden biri çok yakın arkadaşım Yiğit Boz'dur. Diğerinin kim olduğunu bilmiyorum. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm" diye konuştu.

Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla... Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla...
Türk Kızılay'ın yardım konvoyu Bosna Hersek'e ulaştıTürk Kızılay'ın yardım konvoyu Bosna Hersek'e ulaştı
Türkiye'de engelli olan çocuklar değil sistemTürkiye'de engelli olan çocuklar değil sistem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karı-koca tartışmasında kan aktı!

Karı-koca tartışmasında kan aktı!

İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu: Sınır dışı edildiler

Burdur'da vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Kadıköy'deki zincirleme kaza trafiği felç etti

Trafiği felç etti! Araç bu hale geldi

Çocukların silahla oyunu kötü bitti

Çocukların silahla oyunu kötü bitti

Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

Siyanür ile ilgili dikkat çeken açıklama! 'Bu bir toplu intihar değil, cinayettir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.