KARTAL'DA İKİNCİ BİNANIN YIKIMI DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımı devam ediyor. Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da yıkımına dün başlanmıştı. Bugün de ekiplerin yıkım çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

