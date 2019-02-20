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Kartal'da ikinci binanın yıkımına başlandı -5

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

Yılmaz  BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( DHA) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı, Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı.

Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, ( DHA) KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.

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