HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kartal’da iş yerlerinde korona virüs denetimi

Kartal’da iş yerlerinde korona virüs denetimi

06.04.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da korona virüs denetimleri kapsamında polis tarafından kafe, lokanta manav ve benzeri iş yerlerinden denetim gerçekleştirildi.Korona virüsle mücadele kapsamında Kartal’da polis ekipleri tarafından kafe, lokanta, manav, pastane ve benzeri iş yerlerinde denetim yapıldı.

1/

Kartal’da korona virüs denetimleri kapsamında polis tarafından kafe, lokanta manav ve benzeri iş yerlerinden denetim gerçekleştirildi.
Korona virüsle mücadele kapsamında Kartal’da polis ekipleri tarafından kafe, lokanta, manav, pastane ve benzeri iş yerlerinde denetim yapıldı. Denetimde ekipler tarafından iş yerlerinde korona virüse karşı alınması gereken önlemler kontrol edildi. İş yerlerinde bulunan müşterilerin HES kodu sorgulamaları yapıldı. Ekipler tarafından ayrıca iş yerlerinde görevli olan kişilere ve müşterilere gerekli uyarılar da yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır?Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır?
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Ankara İl Sağlık Müdürü uyardı! 'Vaka sayısı 5 kat arttı'

İl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama! '5 kat arttı'

Feci şekilde can vermişti! Dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrelerce havaya uçmuş! Feci anlar ortaya çıktı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, gençlerde vaka artışının 3 nedenini açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu! İşte korkutan gelişmenin 3 nedeni

DİB MBSTS sınavı ne zaman? DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı mı?

DİB MBSTS sınavı ne zaman?

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır? 2021 yılı sözleşmeli er başvuru şartları açıklandı

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır?

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği: Uras bebek

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.