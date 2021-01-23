HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kartal’da kaçak tütün operasyonu: 350 kilo tütün ele geçirildi

Kartal’da kaçak tütün operasyonu: 350 kilo tütün ele geçirildi

23.01.2021 12:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kartal’da kaçak tütün operasyonu: 350 kilo tütün ele geçirildi

Kartal’da kaçak tütün satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi.

Kartal’da kaçak tütün satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. 340 kilogram kaçak tütün, 9 kilo 250 gram açık kıyılmış tütün, 294 bin 600 adet boş makaron ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “4733 Sayılı Kanuna Muhalefet” konuları ile ilgili Kartal’da yaptığı çalışmaları kapsamında, 21 Ocak tarihinde saat 18.30 sıralarında Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallelerinde operasyon düzenledi. Kaçak tütün satışı yaptığı bilgisi üzerine U.S. isimli bir erkek şahsın ikamet ve iş adresine yapılan baskın yapıldı.
İş yeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 1’er kilogramlık paketler halinde 340 kilogram tütün, 9 kilo 250 gram açık kıyılmış tütün, 294 bin 600 adet boş makaron, 5 bin 260 adet dolu makaron, 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 284 adet bandrol ele geçirildi.
Şüpheli U.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yapılan adli işlem yapıldı. U.S. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kartal’da kaçak tütün operasyonu: 350 kilo tütün ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!
Adli yardım nedir?Adli yardım nedir?

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Yeni dalga olabilir' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Yeni dalga olabilir' diyerek uyardı

Küçük kızın ölümü şoke etmişti! TikTok'la ilgili flaş karar

Küçük kızın ölümü şoke etmişti! TikTok'la ilgili flaş karar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Bakan Akar: Çok daha ileri gideceğiz

Bakan Akar: Çok daha ileri gideceğiz

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Yağmur suyu toplama sistemi' kurulması zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu oldu

Diyarbakır ve Tunceli'de mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

İki ilde daha mutasyonlu virüs tespit edildi

İrfan Fidan kimdir? AYM üyeliğine seçilen İrfan Fidan kaç yaşında, nereli?

AYM üyeliğine seçilen İrfan Fidan kimdir?

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklama: Bilim Kurulu Üyesi İlhan duyurdu

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının en büyük şokunu yaşadı

Hesap hareketlerine bakınca anladı, hayatının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.