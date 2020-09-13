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Kartal’da kaçak tütün ve sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Kartal’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak sigara, tütün ve içi dolu makaron ele geçirildi.

Kartal’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak sigara, tütün ve içi dolu makaron ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçak sigara, tütün ve içi dolu makaron sattığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde bulunan bir adrese dün saat 15.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İş yerinde yapılan aramalarda, 158 paket kaçak sigara, 47 paket toplam 400 gram gelen nargile tütünü, 15 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 400 dal dolu makaron ele geçirildi. Yakalan şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

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