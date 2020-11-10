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Kartal’da kağıt fabrikası alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 08:31 | Son Güncelleme

Kartal’da bir kağıt fabrikasında sabah saatlerinde büyük çaplı yangın çıktı.

Kartal’da bir kağıt fabrikasında sabah saatlerinde büyük çaplı yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Kartal Yunus Mahallesi’nde bulunan bir kağıt fabrikasında sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, fabrikada bulunan kağıt yığınlarını kısa sürede sardı. Yangına tanık olanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın çıkan iş yerine iki farklı noktadan müdahalede bulundu. Ayrıca merdiven ile de yangına havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahale edebilmesi için iş makinesiyle fabrikanın prefabrik duvar yıkıldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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