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Kartal’da Kıbrıs Kahramanları için Madalya Tevcih Töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

Kartal’da Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılıp kahramanca savaşan gaziler için “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalya Tevcih Töreni” düzenlendi.Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin konferans salonunda gerçekleştirilen madalya tevcih törenine; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Deniz Teknik Komutanı Tuğamiral Ramis Akın, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Salih Çiçek, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimiz ve aileleri ile birlikte Kartal’da görev yapan muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.Törende konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, “Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak milli mücadele madalyası ve beratı almaya hak kazanan 47 gazimiz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adında tevcih edilecek madalyaları takdim etmek için bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Kartal’da Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılıp kahramanca savaşan gaziler için “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalya Tevcih Töreni” düzenlendi.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin konferans salonunda gerçekleştirilen madalya tevcih törenine; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Deniz Teknik Komutanı Tuğamiral Ramis Akın, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Salih Çiçek, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimiz ve aileleri ile birlikte Kartal’da görev yapan muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Törende konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, “Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılarak milli mücadele madalyası ve beratı almaya hak kazanan 47 gazimiz için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adında tevcih edilecek madalyaları takdim etmek için bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Adadaki soydaşlarımıza yönelik zulüm ve katliamlar başlayınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaya müdahale kararı aldı ve sizlerin kahramanlıklarıyla soydaşlarımız bu zulümden kurtarıldılar. Bugün şanlı bayrağımızın Anadolu semalarında dalgalanmasını nasıl Atatürk, şehitlerimiz ve gazilerimize borçluysak; Türk milletinin zaferler ile dolu tarihine yeni bir sayfa ekleyen sizler sayesinde de tüm zorluklara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bayrağımız gururla dalgalanmaktadır” diye konuştu.
Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’in konuşmasının ardından gazilere madalyalarının takdimine geçildi. Protokol üyeleri sahneye davet edilen gazilere madalyalarını takdim ederek teşekkür etti.

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