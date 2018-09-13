Kartal'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin camına çarparak içeri girdi.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar Caddesi'nde Maltepe yönüne seyreden Baran Gülsoy idaresindeki 34 NE 1033 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kuaför ve güzellik salonunun camına çarptı.

Ön kısmı iş yerine girdikten sonra durabilen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Araçta ve iş yerinde hasara yol açan kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

