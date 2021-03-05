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Kartal’da korkutan yangın

05.03.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Kartal’da bir dershanede yangın çıktı.

Kartal’da bir dershanede yangın çıktı. Alevler tüm binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Kartal Yukarı Mahalle Üsküdar Caddesi üzerindeki bir dershanede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki kablolardan başlayan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. O esnada binada bulunan vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce telaşla binayı terk etti. Çıkan duman ve alevleri farkeden çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlere teslim olan binada maddi hasar meydana geldi.
Çevre esnaflarından Gülnaz Bakır, "Yangın yaklaşık 1 saat önce binanın girişinde bulunan kablolardan çıktı. Alevler saniyeler içerisinde bütün binayı sardı" diye konuştu.

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