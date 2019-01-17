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Kartal'da kovalamaca ölümle sonuçlandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

KARTAL'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Kartal Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesindeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden cip çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliğinin de aralarında bulunduğu 3 kişi peşlerine takıldı. Site güvenliğinin ateş açması sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişinin yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kartal'da kovalamaca ölümle sonuçlandı (1)Kartal'da kovalamaca ölümle sonuçlandı (1)
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