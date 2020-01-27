HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kartal'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kartal'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

KARTAL'da fabrikanın bahçesinde bulunan kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL (DHA) KARTAL'da fabrikanın bahçesinde bulunan kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuyudaki suyun soğukluğundan etkilenen köpeği çevredekiler mont ile kurulayarak battaniyeye sardı.

Olay geçen cumartesi günü Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki fabrikada meydana geldi. Bir köpek fabrika bahçesinde bulunan kuyuya düştü. Olayı gören fabrika çalışanları ve çevredekiler köpeği kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İp yardımıyla kuyuya inen itfaiyeci köpeği yakalamak için uzun çaba sarf etti. 2 saat kuyuda mahsur kalan köpek soğuk sudan etkilendi. Köpek itfaiye eri tarafından kuyudan çıkartıldı. Fabrika çalışanları köpeği mont ile kurulayarak ısıtmaya çalıştı. Köpeğin kendine gelmesinin ardından vatandaşlar köpeği battaniyeye sararak belediye ekiplerine teslim etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olayın görgü tanığı Ali Çelebi "İçeride otururken bir ses geldi. Sese doğru çıktığımızda bir köpeğin kuyuya düştüğünü gördük. Ondan sonra arkadaşlarla birlikte itfaiyeyi aradık. Onlarda hızlıca gelerek köpeği kuyudan çıkarttı. Köpek en son baygındı. Veteriner hekim çağırıldı ama nefes alıyordu. Umarım bir şeyi yoktur." dedi. Kartal Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürülen köpek tedavi altına alındı.
(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
’Sanal Gözler’e TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe desteği’Sanal Gözler’e TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe desteği
3 katlı binanın tepesinde yürekleri ağza getiren anlar3 katlı binanın tepesinde yürekleri ağza getiren anlar
MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur? MPV nedir? MPV düşüklüğü ve MPV yüksekliği ne anlama gelir, neden olur?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da 6.8'lik depremin yaşattığı panik kameralara böyle yansıdı

Deprem sırasında korku dolu anlar! Bir anda yere yığıldı

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma

Depremle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Deniz Baykal hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu

Abdulkadir Selvi'nin deprem yazısında 'tarihi' hata!

Abdulkadir Selvi'nin deprem yazısında 'tarihi' hata!

Baltalı vahşette kan donduran sözler! İfadesi ortaya çıktı

Baltalı vahşette kan donduran sözler! İfadesi ortaya çıktı

Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı

Depremde hasar gören cezaevi tamamen boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.