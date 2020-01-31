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Kartal'da kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kartal'da kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da su dolu kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde içi su dolu kuyuya düştüğü haber alınan köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Soğuktan etkilenen yavru köpek, tedavisinin yapılması için Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

"Kuyu" ismi verilen yavru köpek, bakım ve tedavisinin ardından sahibine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen köpeğin sahibi Ali Güven, köpeğinin kurtarılması ve sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Ekiplerin olaya anında müdahale ettiğini, veterinerlerin de Kuyu ile uzun süre ilgilendiğini belirten Güven, köpeğiyle tekrar oyun oynamaya başladıklarını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Kartal yavru köpek

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