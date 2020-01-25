HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kartal’da marinada 6 tekne alev alev yandı: 1 yaralı

Kartal’da marinada 6 tekne alev alev yandı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 09:15 | Son Güncelleme

Kartal’da marinada bulunan 6 tekne alevlere teslim oldu.

Kartal’da marinada bulunan 6 tekne alevlere teslim oldu. Teknelerin kullanılamaz hale geldiği yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın esnasında teknelerde ara ara patlamaların olduğu görüldü.
Kartal Dragos’taki marinada saat 07.30 sıralarında, bağlanmış halde olan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak 6 tekneye sirayet etti. 6 tekne alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, teknelere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Marinada bulunan bir kişi yaralanırken, tekneler kullanılamaz hale geldi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD: Elazığ depreminde can kaybı 20'ye yükseldiAFAD: Elazığ depreminde can kaybı 20'ye yükseldi
Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Binbir derde deva nar ve suyunun faydalarıBinbir derde deva nar ve suyunun faydaları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından 156 artçı sarsıntı (AFAD ve Kandilli son depremler)

Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından 156 artçı sarsıntı

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda termal kameralı önlem devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda termal kameralı önlem devam ediyor

Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın! 1 kişi yaralandı

Kartal Dragos sahilindeki teknelerde yangın! 1 kişi yaralandı

Son dakika! Elazığ'daki depremden haberler peş peşe geliyor

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı yükseldi...

Elazığ'daki depremden iyi haber... Kurtarma çalışmaları devam ediyor, enkaz altından çıkarıldılar

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.