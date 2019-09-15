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Kartal'da marketteki silahlı gasp kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

KARTAL'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.

Haber:İSTANBUL,(DHA)- KARTAL'da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı. Gasp anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal'da 11 Eylül'de silahlı bir kişi, girdiği markette kasiyere silah doğrultup paraları alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu şüphelinin G.Y. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GASP ANLARI KAMERADA

Silahlı gasp ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuru sıkı olduğu öğrenilen silahı kasiyere doğrultan şüphelinin, kasiyer kadın kasayı açtıktan sonra paraları alıp kaçtığı görülüyor.

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Kartal'da marketteki silahlı gasp kameradaKartal'da marketteki silahlı gasp kamerada
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