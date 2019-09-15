Kartal’da marketten silahlı gasbın zanlısı yakalandı

Kartal’da bir markette kasiyer kadına silah doğrultup kasadaki paraları alan gaspçı yakalandı.

Kartal’da 11 Eylül günü silahlı bir kişi, girdiği markette kasiyere silah doğrultup paraları alarak kayıplara karışrmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, gasbı yapan şahsın G.Y. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gasp anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuru sıkı olduğu belirlenen silahı kasiyere doğrultan zanlı, paraları alıp kaçıyor.

