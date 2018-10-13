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Kartal'da meyve suyu yüklü TIR devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:45 | Son Güncelleme

KARTAL'da viraja alamayan  meyve suyu yüklü TIR devrildi.

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul (DHA) - KARTAL'da viraja alamayan meyve suyu yüklü TIR devrildi.

Kaza Sanayi Caddesi Kartal Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Eker'in kullandığı 01 ABH 266 plakalı meyvesuyu yüklü TIR viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken polis ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen TIR'daki meyve suları çağırılan başka bir TIR'a taşındı. Devriler araç çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı.

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