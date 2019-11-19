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Kartal’da mobilya atölyesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 08:34 | Son Güncelleme

Kartal’da altı katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi ağır yaralandı.Yangın, saat 05.45 sıralarında Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi, Saraykapısı Sokak’ta bulunan altı katlı binanın bodrum katında yer alan bir mobilya atölyesinde meydana geldi.

Kartal’da altı katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi ağır yaralandı.
Yangın, saat 05.45 sıralarında Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi, Saraykapısı Sokak’ta bulunan altı katlı binanın bodrum katında yer alan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İçeride altı kişinin olduğu öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının çıktığı esnada iş yerinde kaldıkları belirlenen altı kişiden bir kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken, geriye kalan beş kişi yoğun dumandan etkilenerek atölyenin koridor kısmında baygınlık geçirdi. Bu andan itibaren itfaiye, polis ve sağlık ekipleri dumandan etkilenen çalışanları canları pahasına dışarıya çıkartarak ambulanslara taşıdı.

Çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralılardan birisi götürüldüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybederken, aynı hastaneye götürülen iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen üç yaralının ise sağlık durumları hakkında bilgi alınamadı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Yangının çıktığı mobilya atölyesinde Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaparken, iş yerinin bulunduğu sokağı polis ekipleri ablukaya aldı. Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği güvenlik çemberinde yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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