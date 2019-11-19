HABER

KARTAL'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN: 2 KİŞİ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Kartal'da 6 katlı binanın bodrum bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Kartal'da 6 katlı binanın bodrum bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Yangın saat 05.45 sıralarında Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumanda etkilenen 6 kişiyi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı. Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BÜTÜN BİNA YANABİLİRDİ"
Yangın nedeniyle bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadıklarını söyledi. Binada oturan Ahmet Akça, "Marangozhane ama yangın neden çıkmış bilmiyoruz. Orda kalan çok kişi vardı. 5-6 kişi hastaneye kaldırıldı. Büyük bir olay atlattık bütün bina yanabilirdi." dedi.
Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesi devam ederken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yüksel, "Emniyet, kaymakamlık ve savcılık incelemelerine devam ediyor. Üzücü bir olay hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. İncelemelerimiz devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında kaçak binalar var. İmar affı başvurusu var binanın, kayıt altına alınmış. İmar affının iyi yanları var kötü yönleri de var. Ekiplerin incelemesi devam ediyor, incelemelerin ardından daha sağlıklı bilgi verebiliriz" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
------------------------
-Binadan görüntü
-Yangın çıkan işyerinden görüntü
-Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Savcının inceleme yapması
-Binada yaşayanlardan görüntü
-Binada oturanlar ile röp
-Vatandaşlar ile röp
-Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile röp
-Genel ve detay görüntüler

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
Havuzda mahsur kalan tilkiyi vatandaşlar kurtardıHavuzda mahsur kalan tilkiyi vatandaşlar kurtardı
Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişi adliyeye sevk edildiSamsun’da DEAŞ’tan 1 kişi adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'ortak devriye' açıklaması

Akar'dan flaş açıklama: Birtakım zorluklarımız var

Karaman’da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı

Belediye başkanının aracı kurşunlandı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Anıtkabir'deki gençlere küfür olayında flaş gelişme! AK Partili yöneticiden açıklama

Anıtkabir'deki gençlere küfür olayında flaş gelişme

Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

Market soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un hapis cezasına itirazı reddedildi

Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.