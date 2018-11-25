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Kartal’da Öğretmenler“Yeni Türkü” ile coştu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 10:09 | Son Güncelleme

 Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel organizasyonuyla Türkiye’nin sevilen müzik grubu Yeni Türkü’yü Kartallı hayranlarıyla buluşturdu.

İSTANBUL,(DHA)- Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel organizasyonuyla Türkiye’nin sevilen müzik grubu Yeni Türkü’yü Kartallı hayranlarıyla buluşturdu.

Kartal belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel bir konser etkinliği gerçekleştirdi. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde sevilen müzik grubu Yeni Türkü, dillere pelesenk olan şarkılarını Kartallı öğretmenler için seslendirdi. Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden öğretmenler bu özel günün tadını çıkardı. Konsere katılan yüzlerce eğitimci bu eşsiz anları cep telefonlarına kaydetti. Başarılı müzik grubu Yeni Türkü’nün performansı ise izleyenlerden büyük alkış topladı.

Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz olmak üzere yüzlerce öğretmen ve aileleri katıldı.

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