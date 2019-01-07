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KARTAL'DA OKUL ÖNLERİNDE SATIŞ YAPAN TORBACILARA OPERASYON: 4 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:37 | Son Güncelleme

  Kartal'da polis, uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.

Haber: Gamze ŞİMŞEK-Kamera: İSTANBUL, (DHA)
Kartal'da polis, uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Suçüstü yapılan operasyonda çiğ köfte ambalajlarına saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin Soğanlık Gümüşpınar'da okul önlerinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Okul önelerindeki şüpheli kişileri uzun süre takip eden polis ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. E.K, H.Y, H.V ve M.H.Y.'nin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, satışa hazır fişekler halinde 695 gram Skunk adlı uyuşturucu madde ve çiğ köfte ambalajlarına sarılı satışa hazır 780 gram kokain, 14 bin 600 lira ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan kişilerin uyuşturucu, tehdit, otodan ve evden hırsızlık, kumar, taksirle yaralama, çocuğa cinsel istismar ve kişilerin huzurunu bozmaktan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. E.K, H.Y, H.V ve M.H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Operasyondan görüntü
-Yakalanan şüpheli
-Evde masaüstüneki ele geçirilen malzemeler
-Genel ve detaylar

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