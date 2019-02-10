Kartal'da ölü sayısı 21'e yükseldi

Çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.İstanbul'un Kartal ilçesinde Çarşamba günü çöken sekiz katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. İçişleri Bakanı Bakan Soylu, "Arama kurtarma ekiplerimiz, gayret gösteren arkadaşlarımız enkazdan 14 kişiyi yaralı olarak çıkardılar. 21 kişiyi de oradan maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı. Bütün gayretlere, kurtarma çalışmalarına rağmen onları kaybettik" dedi.

Bakan Soylu, "Bizden sürekli bir rakam istediniz yani 'enkazın altında kaç kişi var?' biz de bu rakamı sürekli olarak size vermekten kaçındık. Aslen o dakikadan itibaren rakamın kaç olduğunu biliyorduk. 1 veya 2 kişiyle ilgili tereddütlerimiz söz konusuydu. Biz enkazın altında yaklaşık bizim tahminimiz 34 kişi olduğunu düşünüyorduk. Esas itibariyle de 1 kişi dışında o 34 kişi rakamını da doğru olarak işin başından itibaren de arkadaşlarımızla beraber hem komşuların hem yaralı olarak evlerden kurtulanların hem çevrede bu olayın görgü tanıkları aynı zamanda yaşayanların değerlendirmeleri ve tespitlerinden edinmiştik" şeklinde konuştu.